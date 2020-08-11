محافظة القاهرة: الأمور مستقرة في أول أيام الانتخابات

أكد اللواء إبراهيم عوض، مدير غرفة عمليات محافظة القاهرة، أن غرفة العمليات بالمحافظة رصدت استقرار الأوضاع في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، أمام وداخل اللجان الانتخابية، حيث شهد اليوم الأول إقبال من الناخبين سواء كبار السن أو المرأة أو الشباب.

وأضاف "عوض"، لـ"الوطن"، أن كل اللجان متوفر بها كل وسائل الراحة لخدمة المواطنين من مرضى وكبار السن من أماكن انتظار وسرادقات أمام وداخل اللجان لحماية الناخبين من حرارة الشمس.

وأشار إلى أنه جرى دمج لجنة صغيرة من أول اليوم مع لجنة مجاورة لها، حيث بلغ عدد اللجان بالقاهرة 1358 لجنة على مستوى العاصمة موزع عليها أكثر من 7 ملايين ناخب.