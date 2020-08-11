التنمية المحلية: لدينا 27 غرفة أزمات لمتابعة سير العملية الانتخابية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك 27 غرفة أزمات وعمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وفي تمام الساعة 1 ظهرًا توفيت إحدى السيدات في لجنة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، كما توفى مواطن آخر في محافظة القليوبية بعمر الـ60 عامًا نتيجة أزمة قلبية.

وأشار إلى أن هناك رفعًا من مستويات المتابعة والرصد وتفعيل خطط الطوارئ بمديريات الصحة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تأمين إطفائي في المراكز الانتخابية، كما يجري تعقيم وتطهير اللجان وأماكن مبيت العاملين بلجان الانتخابات.

وأكد أن وزير التنمية المحلية دعى المواطنين للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية للخروج بمظهر حضاري لائق بمصر وانتخابات مجلس الشيوخ الخاصة.