وزير الرياضة يلتقي ممثلي اللجان الشبابية بالأندية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بعدد من رؤساء اللجان الشبابية بالأندية الرياضة في إطار العديد من الفعاليات التي تنفذها الوزارة حاليا في ضوء باليوم العالمي للشباب.

وأكد صبحي أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وتعمل علي استغلال طاقاتهم الإبداعية من أجل البناء والتطوير المستمر، بالإضافة إلى الدفع بالشباب في القيادة ليكون نواة التغيير والتطوير المستمر.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل بالتنسيق مع لجان الشباب، لتعريف الشباب بالخدمات التي تقدمها الوزارة بصورة أكبر في المرحلة القادمة مع تكثيف مشاركتهم في مختلف الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الوزارة، وأكد أن الوزارة حاليا تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات الخاصة وتعمل علي توفير الكثير من البرامج والخدمات لهم، وتعمل على دمجهم في المجتمع المصري.

وأشار إلى أن هدف الوزارة هو التشبيك مع جميع التجمعات الشبابية في الأندية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس ومختلف التجمعات الشبابية في جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

حضر اللقاء أحمد حسن، رئيس لجنة الشباب بالنادي الأهلي، أحمد مرتضي، ممثلا عن نادي الزمالك، محمد فتحي إبراهيم، رئيس لجنة الشباب بنادي التجمع هايتس، يحيى جلال، رئيس لجنة الشباب بنادي هليوبوليس، لينا أحمد، رئيس لجنة الشباب بنادي الزهور، محمد يحيي، رئيس لجنة الشباب بنادي الشمس، تامر وحيد، رئيس لجنة الشباب بنادي الطيران، هشام عباس، رئيس لجنة الشباب بنادي ٦ أكتوبر، سلمي خالد، رئيس لجنة الشباب بنادي حدائق الأهرام، أحمد يسري، رئيس لجنة الشباب بنادي الصيد، أحمد محمد عبدالحميد، رئيس لجنة الشباب بنادي الأولمبي المصري، آلاء أحمد سعيد رئيس لجنة الشباب بنادي سبورتنج، إسلام مجاهد، رئيس لجنة الشباب بنادي اليخت، محمد السيد، رئيس لجنة الشباب بنادي أصحاب الجياد، خليل القاضي، رئيس لجنة الشباب بنادي الاتحاد السكندري، ضياء عباس، رئيس لجنة الشباب بنادي سموحة، بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة من وكلاء وزارة ومساعدي ومعاوني الوزير.