البنوك تتنافس على تقديم خدماتها مجانًا في يوم الشمول المالي للشباب

أعلنت عدد من البنوك المصرفية مشاركتها في فعاليات الشمول المالي للشباب في الفترة من 9 إلى 24 أغسطس، برعاية البنك المركزي المصري، وترصد "الوطن" أبرز البنوك المشاركة على النحو التالي:

بنك مصر

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" تقديم الامتيازات الآتية:

- اشترك في محفظة بنك مصر BM Wallet مجانًا واحصل على رصيد ترحيبي.

- احصل على بطاقة ميزة مجانًا دون رسوم إصدار.

- افتح حسابًا دون رسوم ودون حد أدنى واحصل على بطاقة خصم فوري مجانًا (بطاقة ميزة أو بطاقة خصم كلاسيكية).

- للشباب الأقل من 16 عامًا يجري الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS ضمن برنامج الشباب والتي تتمتع بالعديد من العروض والخصومات.

- للشباب من 16 عامًا وحتى 30 عامًا، يجري فتح الحسابات مجانًا ودون حد أدنى مع الحصول على بطاقة خصم فوري مجانًا.

- استفد من مبادرة "ميغلاش عليك" وتمتع بخصم خاص على قروض التقسيط ودون رسوم إدارية.

بنك القاهرة

وأعلن بنك القاهرة أنّه بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للشباب برعاية البنك المركزي المصري، يمكنك فتح حساب جارٍ أو توفير في بنك القاهرة دون مصاريف فتح حساب ودون الحد الأدنى لفتح الحساب، كما يمكنك الحصول على بطاقة ميزة للخصم المباشر مجانًا والتقديم على أي من بطاقات بنك القاهرة المدفوعة مقدمًا مجانًا، وذلك خلال فترة الفعاليات من 9 وحتى 24 أغسطس الحالي.

البنك التجاري الدولي

أعلن بنك CIB عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أنّه يعتز بدعم مبادرة البنك المركزي المصري "يوم الشباب" التي تهدف إلى مساعدة الشباب في بناء وتأمين مستقبلهم المالي، وذلك من خلال "عرض الشباب" لتقديم أفضل المنتجات والخدمات البنكية المصممة لتحقيق استقلالهم المالي ومساعدتهم في الحصول على مستقبل أفضل مثل منتجات (حساب prime me - المحفظة الذكية - وبطاقات الدفع المسبقة).

إذا كان عمرك بين 21 و30 عامًا، يقدم CIB باقة Prime Me التي توفر فرصة الحصول على عدد كبير من نقاط مكافآت BONUS مقابل كل معاملة، ويمكنك استخدام نقاط المكافآت في شراء هاتف جديد، أو ملابس أو قضاء إجازتك، وغير ذلك من المميزات، كما يمكنك الحصول على نقاط BONUS من خلال الاشتراك في باقة Prime Me والاحتفاظ بالحد الأدنى الشهري لرصيد الحساب، وإصدار بطاقة Prime Me للخصم المباشر واستخدامها في جميع معاملاتك، بالإضافة إلى المزيد من نقاط BONUS عند إصدار بطاقة ائتمانية جديدة أو الحصول على قرض جديد أو ترشيح الباقة لأحد أصدقائك.

وتقدم لك بطاقات CIB الائتمانية مجموعة متنوعة من المميزات:

- حد ائتماني يصل إلى 5 أضعاف الدخل الشهري لتلبية كل احتياجاتك.

- فترة سماح تصل إلى 55 يوم تتيح لك الفرصة للشراء الآن، والدفع لاحقًا.

- الحد الأدنى للدفع الشهري هو 5% فقط من المبلغ المستحق.

- إمكانية التسوق عبر الإنترنت.

- تقسيط دون فوائد وخصومات حصرية في العديد من المتاجر.

- الانضمام تلقائيًا لبرنامج المكافآت (باستثناء بطاقة white).

- أنظمة تقسيط مختلفة تناسب جميع الاحتياجات (للعمليات التي تتجاوز مبلغ 500 جنيه).

- إمكانية الحصول على 4 بطاقات إضافية مجانًا مدى الحياة، وذلك لتسهيل ومتابعة ومراقبة إنفاق عائلتك.

أما خدمة المحفظة الذكية فهي خدمة جديدة من البنك التجاري الدولي تساعدك في إنجاز العديد من العمليات البنكية، وتشمل:

- إنشاء حساب (محفظة) على تليفونك المحمول.

- دفع جميع الفواتير وشحن تليفونك المحمول والتبرع للمؤسسات الخيرية.

- تحويل الأموال من المحفظة إلى أي محفظة أخرى.

- سحب أو إيداع الأموال من/ إلى المحفظة من أي ماكينة صراف آلي CIB أو أي وكيل معتمد لدى البنك.

- شراء ودفع قيمة السلع من أي تاجر عنده شعار ماستركارد موبايل مصر.

- إصدار بطاقة الإنترنت بأي مبلغ تحدده لاستخدامه في التسوق أونلاين.

بنك التنمية الصناعية

أعلن بنك التنمية الصناعية أنّ تعزيزًا لمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بالشمول المالي، واحتفالًا باليوم الدولي للشباب يمكن التمتع بالمميزات الآتية عند طلبك لفتح حساب في بنك التنمية الصناعية حتي 24 أغسطس الحالي:

- إعفاء من مصاريف فتح الحسابات.

- إعفاء من الحد الأدنى لفتح الحساب.

البنك الزراعي المصري

قال السيد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنّ البنك قرر إتاحة فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير مجانًا دون أي مصاريف إدارية ودون حد أدنى، إضافة إلى إصدار بطاقات الخصم لهذه الحسابات والبطاقات مسبوقة الدفع (ميزة) مجانًا، وذلك لمدة أسبوعين في الفترة من 9 إلى 24 أغسطس 2020.

بنك المشرق

وتعزيزًا لمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بالشمول المالي واحتفالاً باليوم الدولي للشباب، أعلن بنك المشرق إمكانية التمتع بالمميزات الآتية عند طلبك لفتح حساب (جاري / توفير) في بنك المشرق حتى 31 أغسطس الحالي:

- إعفاء من مصاريف فتح الحسابات.

- إعفاء من الحد الأدنى لفتح الحسابات.

- إعفاء من مصاريف إصدار البطاقات المدينة.

بنك الاستثمار العربي

أعلن البنك عبر صفحته الرسمية، أنّه يمكن للعملاء الجدد فتح حساب توفير في الفترة من 9 أغسطس حتى 24 أغسطس دون مصاريف أو حد أدنى والحصول على بطاقة مسبقة الدفع مجانًا.

بنك QNB الأهلي

أعلن أنّه تحت رعایة البنك المركزي المصري وبمناسبة فعاليات الشمول المالي، يمكنك فتح حساب دون مصاریف أو حد أدنى، فى الفترة من 9 إلى 24 أغسطس 2020.

ويقدم للفتيات إمكانية فتح باقة YO مجانًا والحصول على بطاقة بنكية يمكن الشراء بها أونلاين أو من أي محل بمناسبة فعاليات الشمول المالي، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك من عمر 16 إلى 21 عامًا.

بنك بلوم

أعلن بنك بلوم مشاركته في فعاليات الشمول المالي للشباب في الفترة من 9 إلى 24 أغسطس، تحت رعاية البنك المركزي المصري، إذ يمكنك فتح حساب بنكي دون مصاريف إدارية ودون حد أدنى للشباب من عمر 18 إلى 30 عامًا.