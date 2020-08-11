تزايد الناخبين قبل نهاية اليوم الأول لانتخابات الشيوخ بالوراق وإمبابة

تزايدت أعداد الناخبين في عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ بمنطقتي الوراق وإمبابة، قبل إغلاق اللجان بلحظات، فيما سيطر كبار السن على المشهد الانتخابي في ساعاته الأخيرة باليوم الأول.

وشهدت مدرسة الوراق الثانوية بنات إقبالًا منذ السابعة والنصف بينما في مدرسة العميد محمد فوزى استمر التصويت بمعدلات قليلة مقارنة بفترة ما بعد الاستراحة مباشرة.

وشهدت مدرسة تاج الدول الثانوية بنات بإمبابة حضورًا كثيفًا من سيدات كبار السن، وفي مدرسة العروبة بإمبابة استمرت الأعداد في التزايد بعد غروب الشمس واعتدال درجة الحرارة التي ظلت مرتفعة طوال اليوم.