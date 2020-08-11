"الوطنية للانتخابات" تُعدد تسهيلاتها للناخبين للتصويت في الانتخابات

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن كل ناخب في دائرته الانتخابية يعلم عدد المرشحين الذي سيختارهم، سواء من الدعاية الانتخابية أو من وسائل الإعلام، فضلًا عن أن الهيئة دونت أعلى ورقة الاقتراع عدد المقاعد المطلوب انتخابها، وكذلك يقوم القضاة باللجان بمساعدة المواطنين حال سؤالهم عن أي أمر يخص العملية الانتخابية.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حوار خاص على شاشة "التليفزيون المصري"، أن المواطنين على علم بكل إجراءات العملية الانتخابية سواء من خلال الأحاديث التي تديرها الهيئة الوطنية للانتخابات مع وسائل الإعلام التليفزيونية والصحافة، فضلًا عن ما يجري نشره على موقع الهيئة، ليجري نشر كافة القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من دعوة الناخبين وانتهاء بإعلان النتيجة.

وعن أعداد المصريين الذين صوتوا في انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه من خلال الموقع الرسمي للهيئة استطاع رصد عدد المرشحين الذين قاموا بالدخول على موقع الهيئة وطبعوا الرقم الكودي الخاص بهم، وكذلك الأشخاص الذين طبعوا الأوراق المطلوبة للتصويت، "إحنا عارفين عددهم وكل حاجة، وننسق مع وزارة الخارجية للتأكد من أن الناخبين أرسلوا المظاريف في سفاراتهم في الخارج أم لا، وما زالنا نتابع ذلك".