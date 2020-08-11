توافد المواطنين على لجان شبرا الخيمة قبل غلق باب التصويت

شهدت مدرسة حسن مدبولي الإعدادية بنات التابعة للجان منطقة شبرا الخيمة زحامًا شديدًا من قبل المواطنين، قبل دقائق من إغلاق اللجنة للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وحرصت قوات الأمن علي توعية المواطنين القادمين بضرورة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي بين الأفراد، لتسهيل العملية الانتخابية دون حدوث أي خسائر لأحد.

وحرص المواطنون علي الإدلاء بأصواتهم ملتزمين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التصويت، وترك مسافة متر بين المصوت والآخر، كما تم تشغيل بوابة التعقيم الإلكترونية لتعقيم الناخبين قبل ادلائهم بأصواتهم، إضافة إلى توزيع أكياس علي الناخبين احتوت علي كمامة وقلم وزجاجة "جل".