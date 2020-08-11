تزايد أعداد الناخبين بالعريش وبئر العبد في الفترة المسائية

أغلقت لجان انتخابات مجلس الشيوخ أبوابها فى مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، باعتباره موعد الحظر المقرر في المدينة.

فيما أكدت مصادر من داخل لجان الانتخابات، أن الأعداد تزايدت أوقات المساء، ليصل العدد الإجمالى فى لجان الشيخ زويد ورفح إلى 1056 صوتًا.

وتقوم اللجان المعنية بإغلاق مقار اللجان فى مدينتي العريش وبئر العبد، وأكدت مصادر أن عملية الإقبال زادت أوقات المساء في لجنة أبو صقل بمدينة العريش ولجان بئر العبد ورمانة.

وبحسب المصادر، فإن الأعداد قاربت على 3000 صوت فى مدينة العريش، وتعدت 4000 صوت فى بئر العبد ورمانة.