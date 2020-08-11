بلقاس: انتخابات "الشيوخ" سارت بشكل طبيعي في يومها الأول

أكد الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، أن غرفة العمليات تابعت سير الانتخابات على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنها على أتم الاستعداد لمواجهة أي طوارئ.

جاء ذلك خلال ترؤسه لغرفة العمليات برئاسة المركز، وذلك بحضور غادة الحمادي والمهندس لطفي عباس نائبا رئيس مركز ومدينة بلقاس، وأعضاء غرفة عمليات رئاسة المركز، لمتابعة سير العمل بلجان الاقتراع على انتخابات مجلس الشيوخ بالمدينة والقري بنطاق المجالس القروية في اليوم الأول لها.

وقال عبد العاطي إن غرفة العمليات تلقت التقارير من جميع غرف العمليات الفرعية بالمجالس القروية، وأن العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي.

وأشاد رئيس مركز ومدينة بلقاس بالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

من جانب آخر، تفقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم، عددًا من لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة المنصورة، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المحافظة المختلفة، حرصًا انتظام سير العملية الانتخابية.

وتضمنت الجولة لجان مدارس شجرة الدر، وخالد الطوخي، والإمام محمد متولى الشعراوي، والإمام محمد عبده، والمعهد الأزهري، وأحمد زويل بالمنصورة.