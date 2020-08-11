محافظ المنوفية يتفقد غرفة العمليات لمتابعة سير الانتخابات

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، غرفة العمليات المركزية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء أركان حرب ياسر محمود عبدالكريم مدير سلاح المدرعات، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، واللواء أركان حرب ياسر أبو سنة مساعد مدير المدرعات، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، وعدد من الجهات المعنية وأعضاء غرفة العمليات.

واطمأن المحافظ على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة بنطاق المحافظة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.