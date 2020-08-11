عضو بـ"تنسيقية شباب الأحزاب": مهام مجلس الشيوخ ليست استشارية فقط

قال محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مجلس الشيوخ من الممكن أن يتصور البعض أن صلاحياته استشارية فقط، بالنظر إلى النصوص الدستورية فقط، رغم أن المجلس جرى النص عليه في التعديلات الدستورية الأخيرة، ولذلك أصبح مهما في عملية التشريع، وخروج التشريعات في صورة جيدة.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ، أن المجلس سيتولى بعض المهام الأخرى مثل ملفات الإعلام والصحافة القومية، خاصة أنه سيحمل عددًا من الشخصيات صاحبة قدر عالٍ من الثقافة والتعليم.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن بعض القوانين تحتاج لدراسة مستفيضة، وتأتي هنا أهمية الدراسة المشتركة بين غرفتي البرلمان مجلسي النواب والشيوخ.