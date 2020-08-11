رئيس لجنة يحذر الناخبين: "صوتك ببلاش.. مفيش كوبونات ولا هدايا"

حذّر رئيس إحدى اللجان الانتخابية، بمدينة 6 أكتوبر، الناخبين من الوقوع خديعة لما يُسمى بـ"كوبون مشتريات" بـ50 جنيهًا مقابل الإدلاء بالصوت داحل صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت اليوم وتستمر حتى غد الأربعاء، مؤكدًا: "مفيش حاجة اسمها كوبون مشتريات ولا هدايا.. صوتك ببلاش".

جاء ذلك بعدما شهدت اللجنة، واقعة غريبة بقدوم أحد الناخبين، ومعه ورقة مكتوب عليها "كوبون مشتريات.. يصرف لحامل هذا الكوبون مشتريات بـ50 جنيهًا"، وفي الأسفل صورة لورقة نقود من فئة الخمسين جنيهًا، مطالبًا من المستشار رئيس اللجنة بختمها.

وأشار الناخب إلى أنه أخذها من بقال التموين، وهو ما رد عليه المستشار بأنه ليس لديه أي تعليمات بذلك، لافتًا إلى أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ونفت وجود شيء من هذا القبيل.

وحاول أحد الموظفين باللجنة أن يوضح للناخب أن الورقة التي يحملها غير رسمية، ولا تحمل أي إشارة لوزارة التموين، لافتًا إلى أنه قد يكون تعرض لعملية خداع، هو وعدد آخر من المواطنين، قدموا أيضًا يحملون ورقة شبيهة، ويرغبون في ختمها.