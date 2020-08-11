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صورة.. قاض يخرج من اللجنة لتمكين مسنة من التصويت في "الشيوخ" بأسيوط

كتب:

سعاد أحمد
09:45 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
إغلاق أبواب اللجان بأسيوط مع إستمرار عملية التصويت داخل عدد منها

إغلاق أبواب اللجان بأسيوط مع إستمرار عملية التصويت داخل عدد منها

أغلقت 636 لجنة انتخابية فرعية بقرى ومراكز أسيوط أبوابها فى اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك  فى تمام  التاسعة مساءً، وسط إقبال متوسط من الناخبين قبيل إغلاق باب التصويت.

وشهدت لجنة مدرسة الشهيد ياسر عزت بالنخيلة واقعة إنسانية، عندما انتقل  المستشار محمد فتحي رئيس اللجنة إلى سيدة مسنة عمرها 80 عامًا، وتُدعى دولت سعيد حسن، خارج مقر اللجنة لتمكينها من الإدلاء بصوتها.

وقالت السيدة المسنة "أنا بحب بلدي، لذلك حضرت للإدلاء بصوتي من أجل استقرار البلد".

وشهدت لجان القوصية وديروط ومنفلوط تزايدًا ملحوظًا فى أعداد الناخبين الذين توافدوا على اللجان بصورة جماعية، دعمًا لمرشحيهم.

 

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