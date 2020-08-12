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محمود مسلم

6 نصائح للراغبين في السفر أو الهجرة

كتب:

سماح حسن
05:51 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

وجهت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددا من النصائح للراغبين في السفر أو الهجرة وسط هذه أجواء بسبب وباء كورونا، ويرصد التقرير التالي ما هي النصائح..

*على المسافر مراقبة تحديثات المعلومات من الجهات الحكومية، ومن شركات الطيران لحظة بلحظة؛ فكل شيء قد يتغير قبل الرحلة.

 *تأكد من الحجز واستمراره قبل حجز تذاكر الطيران؛ فاحتمالية الإلغاء في هذه الظروف أمر وارد جدا.

* راجع السياسات الخاصة بالبلد المضيف، وأي تحديثات صدرت خلال الأزمة، واحرص على الالتزام بها.

 *لا تتخذ قرارًا بالسفر مطلقا، إذا كنت من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وفقا لتقديرات الطبيب المختص أو حالتك المَرضية. 

*احرص على اصطحابك نقودا بالعملة المحلية للبلد الذي تعتزم السفر إليه، بالقيمة التي تسمح بها القوانين، حتى لا تقع في ورطة بسبب ذلك.

 *اهتم جيدا بالأغذية التي تعمل على رفع المناعة، واجعل شعارك: الوقاية خير من العلاج. 

 

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