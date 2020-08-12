6 نصائح للراغبين في السفر أو الهجرة
كتب:
سماح حسن
05:51 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
وجهت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددا من النصائح للراغبين في السفر أو الهجرة وسط هذه أجواء بسبب وباء كورونا، ويرصد التقرير التالي ما هي النصائح..
*على المسافر مراقبة تحديثات المعلومات من الجهات الحكومية، ومن شركات الطيران لحظة بلحظة؛ فكل شيء قد يتغير قبل الرحلة.
*تأكد من الحجز واستمراره قبل حجز تذاكر الطيران؛ فاحتمالية الإلغاء في هذه الظروف أمر وارد جدا.
* راجع السياسات الخاصة بالبلد المضيف، وأي تحديثات صدرت خلال الأزمة، واحرص على الالتزام بها.
*لا تتخذ قرارًا بالسفر مطلقا، إذا كنت من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وفقا لتقديرات الطبيب المختص أو حالتك المَرضية.
*احرص على اصطحابك نقودا بالعملة المحلية للبلد الذي تعتزم السفر إليه، بالقيمة التي تسمح بها القوانين، حتى لا تقع في ورطة بسبب ذلك.
*اهتم جيدا بالأغذية التي تعمل على رفع المناعة، واجعل شعارك: الوقاية خير من العلاج.