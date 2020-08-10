وزيرة الهجرة: إرسال صناديق اقتراع "الخارج" للهيئة الوطنية لفرز الأصوات

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إرسال كل صناديق الاقتراع من كل البعثات والقنصليات للهيئة الوطنية للانتخابات للفرز، محذرة من وضع أكثر من بطاقة اقتراع في مظروف واحد.

وأوضحت "مكرم"، خلال لقاء خاص بتغطية التليفزيون المصري لانتخابات مجلس الشيوخ 2020: "فيه عائلات بتحط بطاقات الاقتراع بتاعتها في مظروف واحد، وده خطأ وسيبطل الصوت".

وأضافت أنه يتم وضع المظروف الصغير في صندوق الاقتراع، أما المستندات الأخرى التي وضعها المواطن في المظروف الكبير، وهي صورة الإقامة وصورة جواز السفر والإقرار الانتخابي، يتم التأكد من صحة البيانات.