انتهاء تصويت المصريين بالخارج.. و"الهجرة" ترفع تقريرا لرئيس الوزراء

انتهت، اليوم، عملية تصويت المصريين فى الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تبدأ بالداخل، اليوم، فيما تستعد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لإعداد تقرير عن العملية التصويتية بالخارج للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تتم عملية الفرز تحت إشراف رؤساء اللجان، وذلك بتفريغ محتويات كل صندوق اقتراع، وفض الأظرف بداخله، وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردى وقوائم، ثم يفرز كل منها فى محضر فرز مستقل، يثبت به نتيجة الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، ويوقع عليها رئيس وأعضاء وأمناء اللجنة.

"الخارجية" تستعد لإرسال نتائج الفرز لـ"الوطنية للانتخابات" عقب تسلُّمها

ويتبع تلك الإجراءات إرسال محاضر الفرز بصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسلمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقِّى نتائج تصويت المصريين فى الخارج والمشكَّلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

"مكرم": لم نتلقَّ شكاوى

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها لم تتلقَّ أى شكاوى بخصوص انتخابات الشيوخ للمصريين فى الخارج، وأضافت أن الوزارة أجابت عن الاستفسارات الواردة إليها مع انتهاء اليوم الثانى لتصويت المصريين فى الخارج، مؤكدة أن هناك فرصة أمام المصريين بالخارج الموجودين فى مصر للمشاركة بانتخابات الشيوخ ببطاقة الرقم القومى غداً أو جواز السفر شرط ألا يكون قد سُجل فى الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، فى تصريحات، اليوم، أنه سيتم رفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لإجراء تقييم شامل لتجربة انتخابات «الشيوخ» بالخارج بالبريد السريع، موضحة أن الوزارة تلقت صوراً للمصريين بالخارج أثناء توجههم لمكاتب البريد للمشاركة بانتخابات «الشيوخ» بالخارج. وأوضحت «نبيلة» أنه لم يتم إجراء عمليات التصويت للمصريين فى 4 دول هى «ليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال»، نظراً لعدم استقرار الوضع الداخلى لهذه الدول.

وقالت إن اعتماد آلية البريد السريع لمشاركة المصريين بالخارج يأتى ضمن ‏الإجراءات الاحتياطية لمنع تفاقم وباء كورونا المستجد حفاظاً على صحة المصريين بالخارج، ‏مشيرة إلى أن عملية التصويت عملية شخصية ولذلك على كل فرد من أفراد العائلة أن يرسل ‏المظروف الخاص به منفرداً دون أى إشارة توضح هوية المشارك، حتى تتسنى متابعة الفرز ‏وحصر الأصوات‎.‎

وقالت «مكرم» إن استفسارات المصريين بالخارج كانت عن إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب فى السفارات بدلاً من البريد السريع، ‏ومدى إمكانية السماح بالتصويت فى الانتخابات لمواطن فى حال ما إذا كان هناك ‏دعوى قضائية مقامة ضده فى وقت سابق وصدر بها حكم ضده أم لا‎، وأشارت إلى أنه تم الرد على جميع الاستفسارات سواء على «الواتساب» أو موقع الوزارة أو عن طريق البريد الإلكترونى. وأوضحت أن هناك بعض الاستفسارات تدور حول إمكانية مد فترة التصويت يوماً آخر للمصريين فى الخارج بسبب الإجازة الأسبوعية، يوم الأحد، فى أوروبا وأمريكا وأستراليا، ولفتت إلى أن كثرة الاستفسارات التى وردت إلى غرفة العمليات تؤكد وتعكس اهتمام المصريين بالانتخابات.

وقال الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، إنه عرض فيلماً تسجيلياً للتوعية بطريقة التسجيل والتصويت للمصريين بالخارج من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات على الموقع الإلكترونى للاتحاد من أجل مساعدة أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا.

وأضاف «إسكندر»، فى اتصال لـ«الوطن»: «نمتلك قاعدة بيانات هائلة للمصريين المقيمين فى إيطاليا وتواصلنا معهم هاتفياً لحثهم على التصويت والرد على جميع الاستفسارات لدى كل منهم، وقبل التصويت نتابع هاتفياً مع المسجلين حتى نتأكد من صحة إجراءات التصويت والمساعدة فى جميع الخطوات وضمان سلامتها دون التدخل فى عملية التصويت أو الاختيار، حيث وجدنا اهتماماً بالغاً بالمشاركة فى هذه الانتخابات من قِبل أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا».

وتابع: «الانتخاب عن طريق مظروف بريدى يؤكد مدى شفافية وسرية عملية التصويت»، مشيراً إلى أن التواصل مستمر مع أبناء الجالية المصرية أعضاء النقابات المهنية فى إيطاليا وجميع المواطنين من حاملى الجنسية المصرية ولديهم الحق فى التصويت. واختتم «إسكندر»: «الخطوة التى اتخذتها الهيئة الوطنية ووزارة الهجرة ووزارة الخارجية بتصويت المصريين فى الخارج عن طريق البريد السريع، رائعة للغاية، إضافة إلى أن التصويت عبر مكاتب البريد الحكومية يعبِّر عن دقة التنسيق».

وكانت عملية التصويت للمصريين بالخارج انطلقت، أمس، باستخدام «البريد السريع» والذى استحدثته وزارة الهجرة للتسهيل على المصريين بالخارج، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، حيث شهدت عملية التصويت حرص الجاليات المصرية بالخارج على قطع مسافات بعيدة للتصويت، فيما أطلق آخرون مبادرات للتسهيل على المهاجرين كتخصيص سيارات بالمجان لأماكن تصويت البريد السريع، فيما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ استعداداً للتصويت يومى الثلاثاء والأربعاء بالداخل.