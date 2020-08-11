استمرار توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالسيدة زينب

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة السيدة زينب التابعة لدائرة محافظة القاهرة، إقبالاً من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، في الفترة المسائية.

كما شهدت اللجان عددًا من الإجراءات الاحترازية، التي منها تعقيم اللجان وتوزيع الكمامات على المواطنين، وبوابات للتعقيم أمام اللجان.

وبدأت اللجان الانتخابية بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، في استقبال المواطنين، من الشباب والسيدات وكبار السن، للتصويت في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020، وسط تشديدات أمنية في محيط اللجان الانتخابية.

يذكر أن اليوم وغدًا، تشهد البلاد انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، وتنطلق في التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً.