الصحة: خطة قوية لتأمين انتخابات الشيوخ و2800 سيارة إسعاف مجهزة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك خططًا للتأمين الطبي في الانتخابات، بينما جاءت انتخابات مجلس الشيوخ مصحوبة بخطه تأمين وقائي لجميع المقرات الانتخابية، وهناك أكثر من 2800 سيارة إسعاف بمحيط اللجان على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، إلى قياس درجات حرارة الناخبين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم، وفي حال الحاجة لنقل أي حالة يتم نقل المريض بسرعة لأقرب مستشفى، موضحًا أنه لم يتم رصد سوى وجود حالات مرضية بسيطة، وجميعهم تم التعامل معهم في أماكن المقرات الانتخابية من الفريق الطبي المتواجد في محيط اللجان.

وأكد أن هناك 7 الآف فرد يمثلون الغرف الطبية، جاهزون للتدخل في الحالات الطارئة باللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن هناك حصرًا بعدد الحالات المرضية في أول يوم انتخابي، مع التزام كل المواطنين بارتداء الكمامات، وحافظوا على استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وتابع: "لازم نكون جاهزين، واحنا مش نشدد على المواطنين فقط بالاجراءات الاحترازية، احنا كدولة بنأكد على جاهزيتنا الكاملة، وبنعود للعمل بالسيناريو القديم، بتخصيص مستشفيات مخصصة للعزل، وهناك ما يقرب من 22 مستشفى مخصص لذلك، ونسب الشفاء لأصحاب الأمراض المزمنة، تقل بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وتم الكشف الطبي على أكثر من 3 ملايين مواطن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج الأمراض المزمنة".