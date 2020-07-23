مأساة 4 عمال ابتلعهم بئر صرف صحي بأكتوبر: 4 دقائق كافية للموj

4 دقائق فقط قضاها 5 عمال في تنظيف بئر صرف صحي في مدينة 6 أكتوبر، وسرعان ما انتهى الأمر بكارثة وموت 4 منهم غرقًا داخل البئر، في حين نجا الخامس بأعجوبة من موت محقق.

وبحسب مصادر أمنية شرحت تفاصيل الحادث المؤلم أن العمال يتبعون شركة صيانة خاصة تعمل من الباطن في جهاز 6 أكتوبر، وأثناء قيامهم بمهام عملهم في تنظيف بئر صرف صحي رئيسي مجاور لمجمع سكني كبير، وخلال العمل ابتلعتهم المياه واحدًا تلو الآخر.

الحادث المروع ترك أضرارًا نفسيًا بالغة لدي زملاء المتوفين وأسرهم الذين استقبلوا خبر وفاتهم بحالة من الحزن الشديد، وتجمع عشرات الأشخاص بجانب البئر خلال أعمال قوات الحماية المدنية لانتشال جثامين الضحايا في مشهد مأساوي مهيب.

وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في الحادث من أجل تحديد المسئولية القانونية في توفير وسائل الحماية والأمان للعمال، وبدأت تحقيقاتها مع اثنين من المهندسين المسئولين عن العمال، فى توفير وسائل الأمان للضحايا خلال أداء عملهم من عدمه، خاصة أن أحدهما كان بصحبة العمال وقت الحادث.

وتبين من تحريات المباحث، أن أحد الضحايا خلال تنظيفه البئر، تعرض للاختناق، نتيجة فتح المحبس الخاص بالبئر، فحاول زملاؤه إنقاذه وأسرعوا للنزول خلفه، إلا أنهم تعرضوا للاختناق أيضا، وفارق 4 منهم الحياة، بينما تمكن مهندس كان بصحبتهم من إنقاذ الخامس، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الضحايا يتبعون إحدى الشركات الخاصة بالصيانة، التى تعاقد معها مسئولوا جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثثهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.