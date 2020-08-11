نيسان تطلق ميكروباص"أورفان" الجديد في السوق المصري  

أعلنت "نيسان موتور إيجيبت"، والشركة العالمية الوحيدة التي تمتلك مصنعها بنسبة 100% في السوق المصري، عن إطلاق النسخة الجديدة من ميكروباص نيسان "أورفان" في مصر بتصميم عصري مميز، مع العديد من وسائل الراحة وتقنيات الأمان مع أداء قوي على الطريق.

وقال مايك ويتفيلد، رئيس مجلس إدارة نيسان موتور إيجيبت والعضو المنتدب للشركة، خلال مؤتمر صحفي "نعمل طبقاً لخطة طموحة لنصبح الاختيار الأول في مجال السيارات في مصر، وتعتبر أورفان جزءا من استراتيجية نيسان لإثراء موديلات السيارات في السوق المصري وخطتنا لتحقيق أعلى معايير رضاء العملاء عن كافة السيارات والخدمات التي نقدمها".

وأضاف "أورفان الجديدة هي النسخة الخامسة المعدلة من الميكروباص الذي حقق نجاحات كبيرة حول العالم في مختلف الأسواق لما يتمتع به من وسائل للراحة والرفاهية والأمان للسائق والركاب".