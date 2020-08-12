أبو سعدة يُشيد بكبار السن والمرأة أمام اللجان: أبطال الساعات الأولى

هنأ الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الشعب المصري والقيادة السياسية على نجاح اليوم الأول في انتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أن الشيوخ تُعد مؤسسة تشريعية مضافة لمجلس النواب، فمصر ستأخذ بنظام الغرفتين، مما سيزيد من مساحة المشاركة السياسية.

وأضاف "أبو سعدة"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON E"، أن مجلس الشيوخ سيتألف من 300 عضوًا وسيضم خبراء من كل الخبرات المهمة والمطلوبة لصياغة التشريع بشكل جيد، وهو يُعد اللبنة الثانية في النظام الديمقراطي ويبقى اللبنة الثالثة وهي انتخابات المجالس المحلية، مطلوب انجازها قريبا.

ووجه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشكر والتقدير، للمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بسبب العمل على تنظيم تلك الانتخابات في هذا الوقت الضيق بهذه الدقة والسلاسة، موضحًا أنه مر على عددًا من اللجان الانتخابية ووجد بها سلاسة غير عادية، وهنا انتظام جيد وحضور للأمن بشكل مكثف.

وأشار أبو سعدة، إلى أنه لاحظ بنفسه الإجراءات الصحية والاحترازية داخل اللجان وكان هناك كشف بالترمومتر الحراري، وتواجد المطهرات فضلًا عن الالتزام بالكمامات، وهي مسألة إجرائية مهمة للغاية، موضحًا أن كبار السن دائما هم أبطال الساعات الأولى في الصباح، كما أن المرأة هي العنصر الثاني في العملية الانتخابية في الصفوف الأولى.

وتابع: "المرأة في محافظة القاهرة مكنتش بالعدد الكبير، ولكن في المحافظات الأخرى كانت هناك مشاركة كبيرة جدا في اللجان، المشاركة بشكل عام مش هي المطلوبة عاوزين اكتر، كلنا توقعنا انه في ظل الكورونا الناس هتقعد في بيتها بس الحمد لله نوعا ما الناس نزلت رغم أن نصيب انتخابات الشيوخ دائما أقل لأن دوائره كبيرة".