طارق الخولي: عملية انتخابية منضبطة في اليوم الاول لانتخابات "الشيوخ"

قال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن العملية الانتخابية سارت بشكل منضبط في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي لاقي وجود نداءات متكرره من قبل المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات، وهناك أكثر من 70 دولة في العالم تعتمد على نظام الغرفتين ويتم تعيين نسبة كبيرة من هؤلاء النواب الغرفة الثانية للبرلمان.

وأضاف "الخولي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الاستمرارية في الممارسة العامة لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ سيساهم في تطوير الديمقراطية خلال الأعوام المقبلة، حيث إن الاستمرارية في الشيء تؤدي إلى الوصول إليه في نهاية المطاف، موضحا أنه وخلال الممارسة الفعلية بمجلس النواب تبين ضرورة وجود غرفة أخرى والمتمثلة في مجلس الشيوخ، حيث تواجده سيؤدى إلى وجود مجلس صاحب خبرة بجوار مجلس صاحب سلطة وقرارات، وهو ما سيعجل من مشروعات القوانين والقوانين فيما بعد.

وأكد أن وجود 11 حزبا في قائمة واحدة هو شيء محمود وذلك لأن الجميع قد تركوا اختلاف أيدولوجياتهم ووضعوا بلادهم نصب أعينهم، بالرغم من قلة المنافسة فيما بينهم، وعدد المرشحين كبير، مشيرا إلى أن الصوت الأعلى في تلك الانتخابات جاء للأحزاب، ومن سيصل إلى مجلس الشيوخ هم الحزبيون بعكس ما حدث في مجلس النواب عام 2015.