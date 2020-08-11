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جامعة المنوفية تدعو طلابها للتصويت في انتخابات "الشيوخ"

كتب:

إبراهيم الديهي
10:27 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
تصويت رئيس جامعة المنوفية

تصويت رئيس جامعة المنوفية

أدلى الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ التى بدأت اليوم، مؤكدا أهمية المشاركة فى هذا الواجب الوطنى.

وناشد "مبارك" الجميع النزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وتأدية حقهم الدستوري فى اختيار من يمثلهم لتحقيق مطالبهم.

ووجه "مبارك" رسالة خاصة لطلاب الجامعة حثهم من خلالها على المشاركة فى هذا الحدث السياسي، لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة التى يشهدها الوطن.

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