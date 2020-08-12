هاني شاكر يرد على فلوكس: "والله لو كنت عضو في الموسيقيين لشطبتك"  

شن المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، هجومًا حاداً على الفنان أحمد فلوكس، بعد هجوم الأخير عليه عقب نعيه لليوتيوبر مصطفى حفناوي، قائلًا "إن فلوكس لو كان عضوًا بنقابة الموسيقيين لأقدم على شطبه منها"، وتابع ساخرًا: "السوشيال ميديا ورتنا بلاوي، أنا لا أقبل اعتذاره وأنا أخدت حقى تالت ومتلت".

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري": "احنا وصلنا للحضيض.. والله لو هو عندي في النقابة لأشطبه"، مؤكدًا أن غياب الضوابط على السوشيال ميديا هو الذي دفع البعض لكتابة أمور لا تمت للحقيقة بصلة.

وتابع: "أحمد فلوكس لا يجيد ثقافة الأعتذار ولكنه يجيد الهجوم على الآخرين، أنا مش بتعامل مع الصغيرين أنا بتعامل مع الناس الكبيرة، ولكن للأسف غلط الصغار يقع فيه الكبار".