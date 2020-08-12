بتصميم عصري.. مواصفات سيارة نيسان "أورفان" الميكروباص الجديدة

أزاحت نيسان موتور إيجيبت، الستار عن النسخة الجديدة من ميكروباص نيسان أورفان في مصر بتصميم عصري مميز، مع الشبكة الأمامية V-Motion والتي تُعتبر البصمة الجديدة لشركة نيسان والتي تتواجد في العديد من موديلات السيارات الحالية.

ويتضمن التصميم الجديد للسيارة نيسان "أورفان" مصابيح ضبابية أكبر، كما تأتي بمحرك ديزل بقوة 129 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 356 نيوتن/متر، وبسعة لترية 2488CC ، مع حقن مباشرللوقود ذو 16 صباب، وتانك كبير يستوعب حتى 65 لتر، وبمتوسط أستهلاك للديزل يبلغ 12.6 كيلومتر لكل لتر من الوقود.

ويعمل المحرك بناقل يدوي ذو 5 سرعات، كما تتمتع السيارة بعدة وسائل للأمان منها (نظام فرامل ABS لمنع الانزلاق، ونظام BAS والذي يساعد السيارة علي عدم الانحراف و الثبات اثناء القيادة في المنحنيات القوية، مع وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، ويتسم هيكل السيارة بتعزيز مزدوج لحماية كافة الركاب في حالة الطوارئ، هذا بجانب توزيع الفرامل طبقاً للأوزان في السيارة، ما بين العجلتين الأماميتين والخلفيتين، ويزيد من قوة الفرامل في حالة الطوارئ).

تتسع أورفان لـ 15 راكبا ونظام تكييف ذو 18 فتحة مقسمة على المقاعد كما يوجد ثلاجة صغيرة للراكب الأمامي بجانب السائق، ويصل السعر الرسمي للسيارة 655 ألف جنيه.