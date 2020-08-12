عضو "التنسيقية": التمكين جرأ الشباب على المشاركة في انتخابات "الشيوخ"

أكد أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تحتوي على تنوع سياسي يضم 27 حزبا.

وقال صبري خلال لقائه مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية "cbc" إن التنسيقية قدمت 20 شابا مستقلا، لافتًا إلى أن لديهم نخبة من شباب التيارات السياسية بين المؤيد والمعارض واليساري والليبرالي ويمين والوسط ويسار الوسط، مؤكدًا أن ذلك جعل للتنسيقية حصة في التحالف الوطني.

وأوضح "صبري" أن قائمة التحالف الوطني تحتوي على 5 مرشحين من تنسيقية شباب الأحزاب ينتمون لـ5 أحزاب سياسية مشيرًا إلى أن وجوها سياسية كثيرة خاضت تجربة الترشيح لمجلس الشيوخ في عدد كبير من المحافظات.

وأشار "صبري" إلى أن جرأة الشباب للترشح لانتخابات الشيوخ جاءت من التمكين السياسي الذي حدث، مشددًا على أن مجلس الشيوخ يحتاج إلى التنوع في الخبرات والفئات الوظيفية ويحتاج إلى التنوع في الفئات العمرية أيضًا.