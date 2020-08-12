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"التنمية المحلية" تُشيد بمرفق "الإسعاف" في أول أيام انتخابات "الشيوخ"

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محمود البدوي
02:34 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2020
الدكتور خالد قاسم .. متحدث باسم وزارة التنمية المحلية

الدكتور خالد قاسم .. متحدث باسم وزارة التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ منذ 20 يوليو، من خلال غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع 27 غرفة أزمة عمليات على مستوى المحافظات المصرية، وربط كل هذه الغرف بالغرفة المركزية في مجلس الوزراء، وتم التشديد على ربط غرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن مع غرف المحافظات بحيث يكون هناك هيكل تنظمي لإدارة الغرف.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أنه تم تفعيل درجة الاستعداد القصوى لكل الأجهزة المركزية والمعنية بالأمر في المدن والأحياء، وتم التأكيد على تفعيل خطط الطوارئ، ووضع كافة المستشفيات في حالة طوارئ خلال فترة الانتخابات، وكذلك تجهيزات عديدة واستعدادات في مرفق الإسعاف الذي كان له دور مهم في العديد من المواقف.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن الإسعاف كان له دور مهم في نقل حالتي وفاة للمستشفى، إحداهما في الإسكندرية والأخرى في شبين القناطر نتيجة أزمة قلبية وانخفاض في الدورة الدموية، وهما من كبار السن، كما كان هناك حالتا إصابة تم إسعافهما على أكمل وجه.

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