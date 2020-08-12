عاجل.. تفاصيل مقتل 6 مواطنين وإصابة 35 في مشاجرة بالفيوم

شهدت قرية "العجميين" بمركز أبشواى التابع لمحافظة الفيوم تشديدات أمنية، بعد ليلة دامية انتهت بمقتل 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين فى مشاجرة بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضى الزراعية بين أبناء عموم من عائلة "نبوى".

تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية أكدت أن طرفي المشاجرة بلغ عددهم قرابة 45 شخصا وأنهم تبادلوا إطلاق الرصاص والتعدي على بعضهم البعض بالضرب بالأسلحة البيضاء والشوم لمدة 3 ساعات حتى انتهت بكارثة بقتل وإصابة 41 من طرفى المشاجرة.

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالفيوم أن بداية الواقعة كانت بمشادة كلامية نشبت بين شقيقين وأبناء عمومتهما بسبب خلافات على حد فاصل للأراضى الزراعية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، واستعان كل منهم بأشقائه وأبنائه وتبادل إطلاق الرصاص والأسلحة البيضاء والشوم وحدث كر وفر لمدة 3 ساعات حتى انتهت بمقتل 6 أشخاص بينهم شقيقان، وإصابة 35 آخرين.

وشرحت التحريات أنه عقب تلقى البلاغ، انتقلت قوة أمنية من المباحث وقوات الأمن المركزى إلى مكان المشاجرة وتم الدفع بالعديد من القوات إلى القوات، وتمكنت القوات من السيطرة على طرفى المشاجرة وتحفظت على عدد من المصابين لمناقشتهم حول ملابسات الواقعة، وتبين أن الإصابات طلقات نارية وجروح وكدمات نتيجة استخدام أسلحة نارية وبيضاء.

وتم نقل المتوفين وهم كل من "عبدالمقصود.ع" 54 عاما، و"مصطفى.ع" 50 عاما، و"خليل.إ" 36 عاما، و"أشرف.م" 41 عاما، وأحمد.م 32 عاما، و"سيد.أ" 36 عاما، إلى المشرحة لعرضهم على الطب الشرعى وتشريحهم لبيان أسباب الوفاة.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

وتم نشر القوات فى القرية وامام منازل طرفى المشاجرة لمتابعة الحالة الأمنية لمنع تجديد الاشتباكات مرة أخرى.