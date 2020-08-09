إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالشوم بالمنوفية وضبط الجناة

أصيب 7 أفراد بجراح مختلفة بينهم حالة إصابة خطيرة، في مشاجرة بين عدد من الجيران بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية، نتيجة خلافات بسبب لعب الأطفال بالقرية وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأسر في قرية بابل ابتابعة لدائرة المركز بسبب خلافات بين الأطفال وإصابة 7 مواطنين بينهم حالة خطيرة مصاب بمريض بنزيف في المخ . وعلي الفور انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد الشافعي رئيس المباحث لمعرفة أسباب الواقعة وإجراء التحريات، كما ضبط اثنان من المتسببين في المشاجرة وجارٍ عرضهم على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وأكد شهود عيان، أن المشاجرة بالشوم والالات الحادة، وأصيب فيها سيدات، فيما جري نقل أحدا المصابين إلي المستشفي الجامعي؛ لإصابته لنزيف في المخ وحالتة الصحية غير مستقرة.