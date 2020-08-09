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مقتل شخص وإصابة 4 بأعيرة نارية في مشاجرة على قطعة أرض بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
02:52 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرين بينهم سيدة بأعيرة نارية على يد رقيب شرطة خلال مشاجرة على قطعة أرض في قرية بمركز الإبراهيمية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة الإبراهيمية بلاغا يفيد بمقتل شخص يبلغ من العمر 45 عاما وإصابة 4 آخرين بينهم سيدة بأعيرة نارية على يد رقيب شرطة إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على قطعة أرض بقرية الحبش التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى القرية وتم الدفع بتعزيزات أمنية لإحكام السيطرة على الموقف وضبط المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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