رش وتعقيم لجان انتخابات الشيوخ قبل وصول المواطنين بشمال سيناء

أنهت مديرية الصحة بشمال سيناء، عمليات الرش والتعقيم لجميع اللجان التي تجرى فيها انتخابات مجلس الشيوخ، سواء في رمانة وبئر العبد والعريش والشيخ زويد ولجان رفح الموجودة في مدارس الكوثر بالشيخ زويد.

وقال الدكتور محمد حسن مدير الوحدة الصحية، إنه تم تعقيم اللجان والطرقات وأماكن تواجد الناخبين والجدران والأعمدة.

وأضاف مدير الوحدة الصحية، أن الأمور حتى اللحظات جيدة ولم تظهر أي أعراض على أحد من الناخبين وأن فريق الصحة متواجد على مدار الساعة في اللجان الانتخابية.

وفتحت جميع اللجان أبوابها بشكل طبيعي وبدأ توافد الناخبين بشكل محدود في مدينة العريش وذلك بسبب حرارة الجو، كما شهدت مدينتي الشيخ زويد وبئر العبد إقبالا متوسطا في أعداد الناخبين.