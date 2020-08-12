شعراوي: انتظام فتح اللجان.. والمرأة تتصدر مشهد الانتخابات

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اكتمال فتح جميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثانى في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية ، مشيراً إلي أنه تم تجهيز غرفة العمليات بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ لحظة بلحظة.

واجرى شعراوى اتصال مع عدد من المحافظين، للتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان على مدار اليوم.

وأشاد اللواء شعراوى بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول فى انتخابات مجلس الشيوخ وخاصة الشباب، مؤكداً أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء فى جميع ربوع البلاد .

وقال وزير التنمية المحلية، إن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر، مطالباً المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة فى اليوم الثاني والأخير للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة فى اتخاذ القرارات التى تعمل على تقدم مصر واستقرارها .