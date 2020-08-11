بأزمة قلبية.. حالتا وفاة في اللجان بأول أيام انتخابات مجلس الشيوخ

شهد اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ عددًا من حالات الوفاة التي وقعت للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في محيط المقرات الانتخابية.

وفاة حالتين في القليوبية والإسكندرية

ففي محافظة القليوبية، توفي مواطن يدعى السيد محمد فايز، يبلغ من العمر 60 عامًا، في محيط مقر لجنة مدرسة "كوم الأطرون" بطوخ، بالمحافظة، وذلك أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتبين أن المواطن توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها الجامعي، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كذلك لفظت المواطنة زينب محمود مهران، 62 عامًا، أنفاسها الأخيرة إثر إصابتها بأزمة قلبية أمام مقر مدرسة توفيق الحكيم بنات بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وذلك قبل أن تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغًا بوفاة مواطنة داخل مدرسة توفيق الحكيم بنات، لافتًا إلى الوفاة طبيعية بسبب أزمة قلبية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منها 15 مقعدًا، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدًا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.