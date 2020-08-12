خالد جلال يشهد الليلة الثانية لبرنامج "عودة الروح" في الهناجر

حرص المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، على حضور الليلة الثانية للسهرات الفنية التى يقدمها القطاع ضمن برنامج "عودة الروح" أمس الثلاثاء، بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .

ونشر "جلال" فيديو مباشر خلال مراسم الإحتفال عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، والذي ظهر خلاله عروض التنورة والرقص علي أنغام الزمن الجميل، كما حرص على تحية أعضاء الفرق ومصافحتهم على خشبة المسرح، ومن المقرر استمرار عروض الفرقتين اليوم الأربعاء .

ومن جانبه أشاد "جلال" بمشاركة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وبما قدمه نجوم السيرك القومى ونجوم الفرقة القومية للفنون الشعبية.