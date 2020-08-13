5 معلومات عن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية

تقوم جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بالعديد من المهام وهناك أوجه تعاون بين رجال الأعمال المصريين بالداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك تحت شعار الأمل الآن، وفي إطار العمل المشترك، بما يساهم في دمج المصريين بالخارج في تنمية الدولة، ويرصد التقرير التالي أهم المعلومات عن الجمعية.

* هي منظمة غير حكومية مقرها بمحافظة الإسكندرية.

* تعمل من خلال 80 فرعا يقدمون خدماتهم بخمس محافظات أخرى، لأكثر من 243 ألف رائد أعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفية.

* منذ تأسيسها عام 1989 قدمت الجمعية حوالي 952 مليون دولار كقروض لأكثر من 840 ألف شخص من أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفية.

* تقدم الخدمات المالية وغير المالية كالخدمات التقنية، والخدمات الاستشارية والتي تُعد الركيزة الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* تعمل بشراكة فعّالة مع الجهات المعنية في مصر والعالم، كما تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتكرار تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن والبحرين.