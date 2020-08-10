مكرم: التصويت بالسفارة بدلا من البريد أبرز استفسارات المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن استفسارات المصريين بالخارج التي تلقتها غرفة عمليات الوزارة، شملت إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلًا من البريد السريع، ‏واستفساراً حول مدى إمكانية السماح بالتصويت في الانتخابات لمواطن في حال ما إذا كانت هناك ‏دعوى قضائية مقامة ضده في وقت سابق وصدر بها حكم ضده أم لا‎.

وأكّدت وزيرة الهجرة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنَّه تمّ الرد على جميع الاستفسارات سواء عبر تطبيق واتس آب أو موقع الوزارة أو عن طريق البريد الإلكتروني.