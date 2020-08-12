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محمود مسلم

 مستشفى قفط التعليمي يسجل "صفر" إصابات بكورونا

كتب:

رجب آدم
02:46 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
محافظ قنا

محافظ قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مستشفى فقط سجل صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد خروج آخر حالة مصابة بالأمس، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 96 حالة، كرابع مستشفى بالمحافظة يسجل صفر إصابات بالفيروس.

وأوضح الداودي أن ارتفاع عدد المتعافين جاء نتيجة شهور طويلة، بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى جهودا مضنية لرعاية ومتابعة المصابين بالفيروس.

واضاف محافظ قنا أن المستشفى سوف يفتح أبوابه لاستقبال المرضى في جميع التخصصات الطبية، بدءا من يوم السبت المقبل وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم.

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