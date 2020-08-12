فلاح يحاول حرق زوجته ومولودها.. تفاصيل أولى مشاهد فيلم "الحارث"

ينطلق عرض فيلم "الحارث" للمخرج أحمد نادر، بطولة أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس، غدا، على إحدى المنصات الإلكترونية العربية.

وتكشف "الوطن"، تفاصيل أولى مشاهد الفيلم داخل إحدى قرى الصعيد في حقبة التسعينيات، حيث يحاول فلاح يُدعى "عامر"، حرق زوجته أثناء وضعهما لمولودهما الأول، انطلاقاً من اعتقاد راسخ بذهنه عن أنها ممسوسة، أي يسكنها جن أو عفريت.

وبالفعل ينجح الزوج في قتل زوجته، لكن تنجو الطفلة من الموت، وذلك بعد نجاح خالتها في أخذها بعيدا عن أعين الوالد، وتتوالى الأحداث في أجواء من الرعب والإثارة.

ويجسد الفيشاوي دور صحفي حوادث، وفقا لأحداث الفيلم، فيما تؤدي الفنانة ياسمين رئيس دور زوجته.

ويشارك في بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، علي الطيب، أسماء جلال وأسماء أبواليزيد.