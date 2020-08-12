طقس الغد مائل للحرارة رطب.. وشبورة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الخميس، إذ يسود طقس به شبورة مائية صباحًا ليكون مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدلًا ليلًا.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، وسط طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفًا على السواحل الشمالية ليلاً.

أما في شمال الصعيد وجنوب سيناء فيسود طقس حار، والرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (20%) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح على خليج السويس يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، إذ يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

الرطوبة النسبية

القاهرة والوجه البحري 80 35

السواحل الشمالية 88 45

شمال الصعيد 65 25

جنوب الصعيد 40 18

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.7 متر إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 34 25

بلطيم 32 25

مطروح 29 22

السلوم 31 23

سيوة 36 21

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 23

رفح 31 23

رأس سدر 37 27

نخل 34 21

نويبع 37 28

طابا 36 27

كاترين 32 18

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 26

سوهاج 38 27

قنا 39 27

الأقصر 39 28

أسوان 40 28

إدفو 40 28

أبو سمبل 39 27

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 36 28

أبو رماد 36 29

حلايب 34 30

رأس حدربة 34 30