الطقس اليوم الأربعاء 12-8-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد الجوية بهيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الأربعاء وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية..

الطقس في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم، مائلاً للحرارة رطباً نهارًا، لطيفاً ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلاً نهارًا لطيفًا ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وحارًا نهارًا معتدلًا ليلًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارًا معتدلًا ليلًا على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون الرياح معتدلة على أغلب المناطق ونشطة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الأردن

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، يسود ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.

كما تنتشر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، حائل والقصيم تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.