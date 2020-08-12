تغييرات في المناصب القيادية بوزارة الري

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عددًا من القرارات الخاصة بتغييرات في المناصب القيادية بعدد من الهيئات والقطاعات، من بينها القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2020، بتكليف المهندس عاشور راغب للقيام بعمل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف، كما كلف المهندس مدحت حنا برئاسة الهيئة العامة لحماية الشواطئ.

وكلف الوزير، المهندس محمد عبدالسلام للعمل رئيسا للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الجيزة بديوان عام الوزارة، والمهندس أيمن عبدالسلام للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للأملاك بديوان عام الوزارة، والمشرف على الإدارات العامة للأملاك بكل الجهات التابعة للوزارة.

كما كلف الوزير، المهندس مجدي إبراهيم للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للري المصري بالسودان، وكلف فاروق محمد السيد للقيام بالعمل كاستشاري إدارة مركزية بالمركز القومي لبحوث المياه، وإيمان عبدالله إبراهيم، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمصلحة الري، ومحمد سيد عبدالغفار بالندب للعمل مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.