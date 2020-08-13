اليوم .."المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 19.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى، صباح اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 19.5مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف «المركزى»، عبر موقعه الإلكترونى، أمس الإربعاء ، أن وزارة المالية تنوى تنفيذ طرحين، قيمة الأول 9 مليارات جنيه، مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى 10.5 مليار لأجل 364 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

وجمعت «المالية»، خلال يوليو الماضى، نحو 192 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة مختلفة الآجال 91 و182 و357 و273 يوماً، بمتوسط أسعار فائدة تدور حول 13.3% و13.60%.