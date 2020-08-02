"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 37.5 مليار جنيه الثلاثاء المقبل

يطرح البنك المركزي، يوم الثلاثاء المقبل عقب إجازة عيد الأضحي المبارك، أذون خزانة بقيمة 37.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف "المركزي"، عبر موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، أن وزارة المالية تنوي طرح أذون خزانة يوم الثلاثاء المقبل 4 طروحات مختلفة الآجال قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليارات لأجل 364 يوماً.

وتابع "المركزي" أن الطرح الثالث بقيمة 8 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يومًا وأخيرا الطرح الرابع والأخير 10 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 273 يومًا.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

كانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

كانت وزارة المالية أصدرت على مدار الأسبوع الماضي أذون خزانة بلغت جملتها 41.6 مليار جنيه توزعت بين 14.8 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 364 يوما و9.6 مليارات جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182 يوما إضافة إلى أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 16.7 مليارات جنيه وأخيرا أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه وتراوحت متوسط أسعار الفائدة بين 13.29% و13.38 %.

وجمعت وزارة المالية خلال شهر يونيو الماضي الشهر الحالي نحو 192 مليار جنيه مقابل اصدار أذون خزانة مختلفة لآجال 91 و182 و357 و273 يوما بمتوسط أسعار فائدة تدور حول 13.3 % إلي 13.60%.