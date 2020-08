التكريمات والجوائز في مسيرة أنتوني هوبكنز.. آخرها من تورونتو السينمائي

أدوار الممثل أنتوني هوبنكز المميزة في الأعمال التي شارك فيها، قادته لحصد العديد من الجوائز والتكريمات من كبرى المهرجانات والأحداث الفنية.. كان آخرها إعلان مهرجان تورونتو السينمائي الدولي TIFF، عن تكريمه بجائزة Tribute في الدورة التي تحمل رقم 45، والتي ستقام من يوم من 10 إلى 20 سبتمبر.

وولد أنتوني هوبكنز 31 ديسمبر 1937، في بريطانيا، وأول عمل شارك فيه كان مسلسل A Matter of Degree عام 1960.. وبعدها انطلق وشارك في أكثر من 130 عملا بحسب موقع IMDB.

وترشح أنتوني هوبكنز لجائزة أوسكار 5 مرات، وحصدها مرة عام 1992، عن دوره الرئيسي في فيلم The Silence of the Lambs.

قدم "هوبنكز" خلاله واحد من أفضل أدواره السينمائية، والفيلم من إخراج، جوناثان ديم، وشارك الممثل سكوت جلين، والممثلة جودي فوستر بطولة العمل.

وحصد الفيلم أيضا 3 جوائز أخرى، وهي أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو مقتبس، بالإضافة لترشح الفيلم لـ5 جوائز جولدن جلوب وحصد عنها واحدة، وهي أفضل ممثلة لفيلم درامي، كما ترشح لـ 9 جوائز بافتا، حصد عنها جائزتي أفضل ممثل وذهبت لـ"هوبكنز" وأفضل ممثلة ذهبت لـ"جودي".

أما ترشيحات هوبكنز الأخرى لجوائز أوسكار كانت عن أفلام، The Remains of the Day عام 1993، وعن دوره في فيلم Nixon ، وأيضا عن دوره في فيلم Amistad ، وأخيرا ترشح عن دوره في فيلم الباباون، عام 2020.

كما ترشح أنتوني هوبكنز لجوائز جولدن جلوب 7 مرات، لكنه لم يحصد أي منها، وفي عام 2006، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

وترشح أنتوني هوبكنز لجوائز بافتا 8 مرات وحصد منها 3، وفي عام 2008 تم تكريمه بإعطاء زمالة الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون.

وترشح أنتوني هوبكنز 5 مرات لجوائز أكاديمية أفلام الخيال العلمي والفنتازيا والرعب وحصدها مرة.

وترشح 5 مرات لجوائز جمعية شيكاغو لنقاد السينما وحصدها مرة عن دوره في فيلم The Silence of the Lambs.. بالإضافة إلى حصده عدد آخر من الجوائز والتكريمات.