كفر الشيخ تدفع بسيارات لنقل الناخبين إلى اللجان

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا متزايدًا من الناخبين، وذلك قبل انتهاء الوقت المقرر للتصويت، حيث توافد الناخبون، ووقفوا في طوابير بعض اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، انتظام العمل في كافة المقرات واللجان الانتخابية دون معوقات، في ثاني أيام تصويت المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى استقرار الوضع الأمني بمقار اللجان ومحيطها.

ودفع رؤساء المراكز والمدن، بعدد من السيارات لتشجيع وحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، ونقلهم إلى أماكن اللجان الخاصة بهم للتخفيف عليهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وبُعد مقر إقامتهم عن مقار اللجان.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.