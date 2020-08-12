القراء تنعي الشيخة "سميعة" وهبت نفسها للقرآن ولم تتزوج

نعت النقابة العامة لمحفظي القرآن الكريم ومشيخة عموم المقارئ المصرية برئاسة الشيخ محمد حشاد الشيخة سميعة بكر البناسى (1930-2020م).

التى عوضها الله تعالى بنعمة البصيرة عوضا عن نعمة البصر(مكفوفة)، وأضاف البيان تلك العابدة الزاهدة التقية النقية الورعة التى وهبت نفسها وحياتها كلها لله تعالى، ولخدمة القرآن الكريم، مما جعلها لاتتزوج، حيث فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها اليوم بعدما نطقت الشهادة(لا إله إلا الله محمد رسول الله).

وقال شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء-: لقد كانت الراحلة الكريمة من أعلم حفاظ القرآن وعلم القراءات فى مصر والعالم، ويحسب لها أنها أجازت عشرات من الرجال ومن النساء، فى الإجازات الثلاث (حفص - ورش - حمزة)، وكان يفد ويأتى إليها طلاب العلم من الرجال والنساء والحفظة من داخل مصر وخارجها ومن الدول العربية والآسيوية والأوروبية ليتعلموا على يديها وينالوا من علمها.