مقتل 5 من الشرطة الأفغانية في انفجار سيارة على الحدود مع إيران

قتل 5 من الشرطة الأفغانية، وأصيب 13 آخرون، في تفجير سيارة مفخخة بولاية فراه، غربي البلاد على الحدود الإيرانية.

وقال وحيد سوبات، نائب قائد الشرطة بالولاية، في تصريحات صحفية، إن بين المصابين مدنيا واحدا، بحسب وكالة "باجواك" المحلية.

وأضاف أن الانفجار وقع "قرب مقر الشرطة"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

قتل 5 من الشرطة الأفغانية وأصيب 13 آخرون، في تفجير سيارة مفخخة بولاية فراه، غربي البلاد على الحدود الإيرانية.

وقال وحيد سوبات، نائب قائد الشرطة بالولاية، في تصريحات صحفية، إن بين المصابين مدنيا واحدا، بحسب وكالة "باجواك" المحلية. وأضاف أن الانفجار وقع "قرب مقر الشرطة".