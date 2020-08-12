أكشن ورعب.. دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع

تعرض دور السينما، مجموعة مميزة من الأفلام، خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل في السطور التالية.

The High Note

تدور أحداث الفيلم، حول مغنية مشهورة ومساعدتها، يحاولا البحث عن وسيلة لتغير حياتهما للأبد.

أبطال الفيلم داكوتا جونسون، تراسي إليس روس، بيل بولمان، آيس كيوب، جون ديان رافاييل، إدي إيزارد، ومخرج الفيلم نيشا جاناترا.

Ava

تدور أحداث الفيلم حول آفا التي تعمل قاتلة مأجورة لمنظمة سوداء، وعند حدوث خطأ بأحد المهمات أصبح لزامًا عليها فعل المستحيل لإنقاذ حياتها.

أبطال الفيلم جيسيكا شاستاين ، كولن فاريل، جون مالكوفيتش، جينا دايفيس، إيوان جروفود، كومن، ومخرج الفيلم تيت تايلور.

Becoming

تدور أحداث الفيلم حول أليكس الذي يحتفل بخطبته على ليسا في رحلة على الطريق، فيستحوذ الشر على جسد أليكس ويهدد حياة الجميع من حوله.

أبطال الفيلم توبي كيبيل، بينيلوب ميتشل، جاسون باتريك، جيف دانيال فيليبس، بيث برودريك، ميليسا بولونا، ومخرج الفيلم عمر نعيم.