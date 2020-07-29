دليل الأفلام الجديدة بالسينمات في عيد الأضحى

تعرض دور السينما المصرية مجموعة مميزة من الأفلام المميزة الأسبوع الحالي، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل في عيد الأضحى، كالتالي:

The Postcard Killings

تدور أحداث الفيلم حول بطاقات بريدية تصل لمكتب ناقد فني سويسري، وبينما تنتشر حوادث تقطيع الأزواج، تصبح الأدلة الوحيدة هي البطاقات البريدية.

أبطال الفيلم جيفري دين مورجان، يواكيم كرول، فامكي جانسن، ناعومي باتريك، رويري أوكونور، كاش جامبو، ومخرج الفيلم دانيس تانوفيتش.

Raven the Little Rascal - Hunt for the Lost Treasure

تدور أحداث الفيلم حول رافين الصغير الذي يخوض مغامرة مع الأصدقاء، ويصبح محاط بالكثير من الصعاب والمخاطر ليصل لكنز نادر.

أبطال الفيلم جان ديلاي، آنا تالباخ، نيلي ثالباخ، ديتر هالرفوردين، أولي سمانديك، ينس آندرسون، ومخرج الفيلم ساندور جيسي.

The Personal History of David Copperfield

الفيلم هو إعادة تقديم لرائعة تشارلز ديكنز "دافيد كوبرفيلد"، التي تروي قصة حياة دافيد منذ طفولته القاسية وحتى بلوغه.

أبطال الفيلم ديف باتل، هيو لوري، تيلدا سوينتون، بيتر كابالدي، جويندولين كريستي، بن وشو، ومخرج الفيلم أرماندو لانوتشي.

My Spy

تدور أحداث الفيلم حول أحد عملاء السي آي إيه، يقع تحت رحمة طفلة سنها 9 سنوات، بعد أن تم إرساله سريًا لمراقبة أسرتها.

أبطال الفيلم ديف باتيستا، سيما فيشر، كين جيونج، كريستين شال، كلوي كولمان، باريزا فيتز هينلي، ومخرج الفيلم بيتر سيجال.

The Iron Mask

تدور أحداث الفيلم حول الرحالة جوناثان جرين، الذي يتلقى أمر برسم خريطة الشرق الأقصى الروسي ليجد نفسه في رحلة مليئة بالمغامرات تقودهم للصين ويجد اكتشافات عديدة.

أبطال الفيلم أرنولد شوارزينجر، جاكي شان، تشارلز دانس، روتجر هاور، جايسون فليمينج، كريستوفر فايربانك، ومخرج الفيلم أوليج ستيبشينكو.

Amulet

تدور أحداث الفيلم حول جندي سابق يعيش في لندن حياة التشرد، ثم يجد فرصة للبقاء في منزل مع فتاة ووالدتها، لكنه يبدأ في ملاحظة ظواهر غريبة بالمنزل.

أبطال الفيلم إميلدا ستونتون، كارلا جيري، أليك سيكاريو، بول أوكيلي، أماندا كواتش، أنجيلكا بابوليا، ومخرج الفيلم رومولا جاري.