دليل الأفلام المعروضة بالسينمات.. تذكرتها أقل من 60 جنيها

يُعرض في السينمات المصرية، مجموعة مميزة من الأفلام المميزة في عيد الأضحى هذا العام ما بين الأنيميشن والمغامرات والرعب والكوميدي، وتستعرض "الوطن" الأفلام المتاحة بالسينمات التي يقل سعر تذكرتها عن 60 جنيها، كالتالي:

سينما بلازا

الأفلام المعروضة بالسينما حاليًا الغسالة، لص بغداد، الفلوس، My Spy، Red Shoes and the Seven Dwarfs، The Invisible Man، The Hunt، The Iron Mask، Amulet، The Postcard Killings، وسعر التذكرة 50 جنيها لحفلات 10 صباحا، و1 ظهرا.

عنوان السينما: الشيخ زايد، مول أمريكانا بلازا

سينما جالكسي

الأفلام المعروضة بالسينما حاليًا هي الغسالة، Amulet، الفلوس، The Invisible Man ،The Hunt وسعر التذكرة 40 جنيها لحفلات 10 صباحا، و12 ظهرا.

عنوان السينما: شارع عبد العزيز أبو السعود، المنيل.

سينما كوزموس

الأفلام المعروضة بالسينما حاليًا الغسالة ، الفلوس، بنات ثانوي، لص بغداد، وسعر التذكرة 40 جنيها بحفلات 10 صباحا و1 ظهرا و50 جنيهات لباقي الحفلات.

عنوان السينما: 12 شارع عماد الدين وسط البلد.

سينما مترو

الأفلام المعروضة بالسينما حاليًا الغسالة، الفلوس، Bloodshot، لص بغداد، وسعر التذكرة 45 جنيها بحفلات 10 صباحا و1 ظهرا و55 جنيهات لباقي الحفلات.

عنوان السينما: 35 شارع طلعت حرب، وسط البلد.

سينما داون تاون

الأفلام المعروضة بالسينما حاليًا الغسالة، The Iron Mask،The Postcard Killings، لص بغداد، الفلوس، وسعر التذكرة 40 جنيها بحفلات 10 صباحا و1 ظهرا و45 جنيهات لباقي الحفلات.

عنوان السينما: 8 شارع عماد الدين، وسط البلد.

سينما التحرير

تعرض السينما فيلم الغسالة حاليًا، وسعر التذكرة 50 جنيهًا لحفلات 10 صباحا، 12 ظهرا.

عنوان السينما: 122 شارع التحرير، الدقي.

سينما أوديون

الأفلام المعروضة بالسينما حاليًا الغسالة، الفلوس، لص بغداد، وسعر التذكرة 30 جنيهًا لحفلات 10 صباحا، 1 ظهرا، و50 جنيهًا لباقي الحفلات.

عنوان السينما: 4 شارع عبد الحميد سعيد، طلعت حرب.